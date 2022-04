Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Ostring - PKW-Aufbruch

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.04.2022, gegen 03:30 Uhr, teilt ein aufmerksamer Zeuge mit, dass er im Bereich des Ostrings in Landau ein klirrendes Geräusch von der Straße aus wahrnahm. Im Zuge der Überprüfung wurde daraufhin eine eingeworfene Scheibe an einem geparkten PKW festgestellt. Der oder die unbekannten Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. Aus dem PKW wurden Tabakwaren entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

