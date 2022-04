Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jähriger bei Streit verletzt

Stuttgart-Hausen (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Karfreitag bei einem Streit auf einem Gartengrundstück an der Gerlinger Straße Verletzungen erlitten. Der 19-Jährige geriet gegen 23.50 Uhr mit einer bislang unbekannten Personengruppe, die ungeladen an einer Party teilnehmen wollte, in Streit, in dessen Verlauf eine Person aus der Gruppe den 19-Jährigen, mutmaßlich mit einem Messer, an der Hand und am Bauch verletzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den flüchtigen Männern, die alle unter 18 Jahren alt sein sollen und darüber hinaus wie folgt beschrieben werden: einer war ca. 190 cm groß, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und vermutlich einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Von den weiteren Männern, die 170 bis 175 cm groß waren, trug einer ein schwarz-weiß-kariertes Hemd und eine schwarze Basecap, ein anderer eine schwarz-rot-karierte Holzfällerjacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

