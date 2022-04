POL-S: Brand eines Müllunterstands

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.04.2022) vier 15 Jahre alte Jugendliche ermittelt, denen vorgeworfen wird, am 08.04.2022 in einem Parkhaus an der Eierstraße einen ebenfalls 15 Jahre alten Jugendlichen ausgeraubt und schwer verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums ...

