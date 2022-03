POL-PPWP: Reifen plattgestochen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Wochenende ein Fahrrad in der Carola-Dauber-Straße gestohlen. Das Fahrrad wurde am Freitag gegen 18 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Zaun in Höhe des Anwesens Nummer 1 befestigt. Als die Besitzerin am Sonntag gegen 16 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, waren weder Fahrrad noch Schloss zu finden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kinderrad der Marke "Woom 4" in der Farbe gelb. Nachträglich wurden Front- und ...

