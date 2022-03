POL-PPWP: Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Beschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen machen können. In der Nacht vom 25.03. auf den 26.03. wurden die Außenspiegel von zwei in der Triftstraße geparkter Kraftfahrzeuge abgetreten. Einer der beiden Fahrzeughalter konnte am frühen Samstagmorgen eine männliche Person mit schulterlangen Haaren und dunkler Bekleidung ...

