Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Kurt-Schumacher-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Freitagvormittag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an mehreren Kellerabteilen zu schaffen. Aus einem Abteil stahlen sie ein E-Bike der Marke Fischer EM 1726 im Wert von 1.300 Euro. Ob aus den anderen Abteilen etwas fehlt ist noch unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 23. März 15 Uhr und Freitag, 25. März, 11:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell