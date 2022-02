Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Seat beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine oder mehrere Person/en beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Seat Leon in der Barbarossastraße. Der 22-jährige Fahrer parkte das Fahrzeug am Samstag gegen 19 Uhr in Höhe der Hausnummer 27. Als er am nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr zu dem Wagen zurück kehrte, bemerkte er, dass der Scheinwerfer hinten links beschädigt war. Ein Unfall, bei dem es zu dem Schadens gekommen sein könnte, konnte ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631 369-2150. |elz

