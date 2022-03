POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat die Hauswand beschädigt?

Kreis Kaiserslautern (ots) - Beamte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 haben am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 9:15 Uhr bis 10:15 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den Verkehr in der Hauptstraße in Mehlingen ins Visier. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Kilometer pro Stunde. In einer Stunde ergaben sich zehn Geschwindigkeitsverstöße. Alle Fahrer, die zu schnell ...

