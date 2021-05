Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß auf der B224 - hoher Sachschaden, niemand verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, auf der Essener Straße (B224) in Fahrtrichtung Gladbeck, in Höhe der Auffahrt zur A2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 13.700 Euro. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Dülmen fuhr auf dem Linksabbieger der Essener Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die A2 in Richtung Oberhausen abbiegen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Wilhelmshaven fuhr zum Unfallzeitpunkt noch auf der Geradeausfahrspur, rechts neben dem Lkw-Fahrer. Dieser beabsichtigte seine Fahrt jedoch im weiteren Verlauf ebenfalls auf der Autobahn, in Richtung Oberhausen, fortzusetzen. Ein 33-jähriger Oberhausener fuhr rechts neben dem 25-Järhigen, auf einer Geradeausspur der Essener Straße in Fahrtrichtung Gladbeck. Dieser beabsichtigte seine Fahrt in gleicher Richtung fortzusetzen. Hierzu wechselte er die Fahrspur, nach links, und stieß dabei mit dem Auto des 25-Jährigen zusammen. Aufgrund des Aufpralls wurde das Auto des Mannes aus Wilhelmshaven gegen den Lkw des 58-Jährigen gedrückt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Das Auto des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf das Fehlen einer gültigen Führererlaubnis des 33-Jährigen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

