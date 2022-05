Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Regionalexpress - Bundespolizei verhaftet europaweit gesuchten Drogendealer

Emmendingen (ots)

Über 400 Tage sollte ein wegen des Handels mit Drogen verurteilter 54-Jähriger in seinem Heimatland in Haft. Da er die Strafe nie antrat, suchten ihn die portugiesischen Behörden europaweit mit Haftbefehl. Die Bundespolizei konnte den Mann im Regionalexpress auf Höhe Emmendingen festnehmen. Er wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Auslieferung.

Am späten Sonntagabend (29.05.2022), wurde der 54-jährige portugiesische Staatsangehörige in einem Nahverkehrszug bei Emmendingen durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem wurde festgestellt, dass der Mann mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Bereits 2016 wurde der heute 54-Jährige in Portugal wegen Drogenhandels zu einer über 14-monatigen Haftstrafe verurteilt. Da er die Haft jedoch nie antrat, wurde er erst in Portugal mit Haftbefehl, und seit einem Jahr mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Der Gesuchte wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Dort verbleibt er nun bis zu seiner Auslieferung nach Portugal.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell