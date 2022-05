Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Ohne Maske und Fahrkarte im Zug: Aggressive Jugendliche greifen Zugpersonal an

Hannover (ots)

Sehnde. Gestern Abend, um 21 Uhr, rasteten zwei Jugendliche (14, 19) in einer S-Bahn aus und kassierten mehrere Strafanzeigen. Auf der Fahrt von Hildesheim nach Hannover wurden die beiden Jugendlichen vom Zugpersonal auf ihre fehlende Mund-Nasenbedeckung im Zug angesprochen. Auch eine Fahrkarte konnten Beide nicht vorweisen. Stattdessen fingen sie an den Zugbegleiter aufs Übelste zu beleidigen und zu bedrohen. Der verängstigte Zugbegleiter rief weiteres Zugpersonal zur Unterstützung und alarmierte die Bundespolizei. In Sehnde wollten die beiden Jugendlichen aus Hildesheim den Zug gewaltsam verlassen und griffen das Zugpersonal an. Trotz leichter Verletzungen konnten sie die aggressiven Jungen, bis zum Eintreffen der Bundespolizei aus Hannover, aufhalten.

Die Bundespolizei nahm die Beiden mit zur Wache und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein. Die Eltern des 14-Jährigen konnten ihren Sohn nicht abholen, so dass dieser im Anschluss an das Jugendamt übergeben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell