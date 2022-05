Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei Freiburg: Zwei Festnahmen im Fernbus

Freiburg im Breisgau (ots)

Am frühen Dienstagmorgen endete die Fernbusreise zweier mit Haftbefehl gesuchter Männer erst auf dem Revier der Freiburger Bundespolizei und danach in einer Justizvollzugsanstalt.

Beide Männer befanden sich unabhängig voneinander in einem Fernreisebus nach Italien, als sie am frühen Dienstagmorgen (31.05.2022) durch die Bundespolizei am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg im Breisgau kontrolliert wurden.

Zuerst wurde ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit Fahrtziel Mailand durch die Streife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann erst seit wenigen Tagen mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen eines Eigentumsdeliktes wurde er zu einer Geldstrafe von 1140 Euro verurteilt, ersatzweise drohten ihm 38 Tage Haft. Weiterhin lag ein Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem ein Betrugsfall vorgeworfen wird.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde kurz darauf im selben Fernbus ein 29-jähriger irakischer Staatsangehöriger ermittelt. Auch gegen ihn bestand seit mehreren Monaten ein Haftbefehl, den es zu vollstrecken galt. Wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen wurde er im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 3560 Euro verurteilt. Auch hier drohte eine 89-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Da beide Männer die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnten, wurden sie durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der jeweiligen Ersatzfreiheitsstrafen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell