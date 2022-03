POL-SI: Nach Ausstrahlung in ZDF-Sendung: Bislang zwei Haupttatverdächtige zu Raub in Siegen ermittelt- #polsiwi

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Widerständen gegen die Polizei. Am Samstagmorgen (05.03.2022), gegen 10:50 Uhr, sind drei Polizeibeamte von einem 57-jährigen Kleinkraftradfahrer angegriffen worden. Die Beamten hielten den 57-jährigen Mann nahe des Haupteingangs der "City Galerie" im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Er hatte zuvor das Einfahrtsverbot in die Verbindungsstraße zwischen der ...

mehr