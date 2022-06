Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Reisender bestohlen - Bundespolizei warnt vor Taschendieben

Mannheim (ots)

Der 47-jähriger Geschädigter eines Diebstahls erschien Sonntagvormittag (19.06.) auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof. Ihm wurde bereits am Vortag beim Zughalt in Mannheim der Rucksack entwendet, wodurch ihm ein Schaden von etwa 800 Euro entstanden ist. Die Bundespolizei nimmt dies zum Anlass, erneut auf die erforderliche Achtsamkeit bei Reisen mit der Bahn oder dem Aufenthalt an Bahnhöfen hinzuweisen.

Die Pfingstferien sind gerade vorbei und die Sommerferien stehen praktisch schon fast vor der Tür. Ferienzeit bedeutet auch immer ein erhöhtes Reiseaufkommen an den Großbahnöfen. Hinzu kommt die vermehrte Nutzung des Bahnverkehrs aufgrund der Einführung des Neun-Euro-Tickets. Die Bundespolizei gibt Tipps, in welchen Situationen Reisende besonders auf Gepäck und Wertsachen achten sollten.

Gedränge und volle Bahnsteige sind immer auch ein Anlaufpunkt für Taschendiebe. Sie nutzen das hohe Reiseaufkommen, um in der Menge zu verschwinden und unerkannt zu bleiben. Reisende sollten ihr Gepäck daher nie aus den Augen lassen. Wertsachen tragen sie am besten direkt vor dem Körper oder bei passenden Temperaturen unter der Jacke.

Auf der Reise sollte unbedingt vermieden werden, Gepäck oder Wertsachen offen auf einen Tisch oder Sitz zu legen und dann den Platz zu verlassen. Gerade bei Aufenthalten in den Bahnhöfen nutzen Taschendiebe die Gelegenheit, im wartenden Zug schnelle Beute zu machen. Innerhalb weniger Minuten betreten sie den Zug und nehmen im Streifzug durch die Waggons mit, was sie greifen können. Reisende sollten es daher beispielsweise vorziehen, die Toilette erst während der Fahrt aufzusuchen und Wertsachen im besten Fall bei sich zu haben.

Viele nützliche Tipps und Hinweise erhalten Reisende unter www.stop-pickpockets.eu oder unter www.bundespolizei.de

