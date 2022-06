Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Ladendieb greift mehrfach an - Bundespolizistin verletzt

Heidelberg (ots)

Sonntagmittag (19.06.) ist es dem Detektiv eines Geschäftes im Heidelberger Hauptbahnhof gelungen, einen mutmaßlichen Ladendieb festzusetzen. Während der weiteren Maßnahmen wurden der Detektiv, wie auch die hinzugerufene Streife der Bundespolizei von dem 32-jährigen tunesischen Tatverdächtigen beleidigt und körperlich angegangen. Der Ladendetektiv erlitt mehrere Kratzwunden, eine Beamtin musste aufgrund der Verletzungen den Dienst abbrechen.

Gegen 13:00 Uhr forderte der Ladendetektiv eine Streife der Bundespolizei an. Bereits beim Eintreffen der Beamten im Geschäft konnten sie laute Schreie vernehmen, welche schnell dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten.

Die Befragung des Ladendetektives ergab, dass er den 32-Jährigen beim Diebstahl zweier Bierdosen überführte. Im Büro griff der Tatverdächtige ihn schließlich an. Blutergüsse und Kratzspuren auf dem Körper des Ladendetektives sowie ein zerrissenes T-Shirt konnten in diesem Zusammenhang dokumentiert werden.

Trotz mehrmaliger Aufforderung, beruhigte sich der Tatverdächtige nicht. Unvermittelt griff er mit einem Faustschlag an, dem der Beamte jedoch ausweichen konnte und nur dadurch unverletzt blieb. Bei der nunmehr erforderlichen Fesselung, widersetzte sich der Mann derart massiv, dass eine Beamtin hierbei am Arm verletzt wurde. Sie musste den Dienst im Nachhinein abbrechen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann, wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Dort erfolgte unter weiterem Widerstand eine ärztliche Blutentnahme. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab.

Der 32-Jährige wird nun wegen Körperverletzung in mehreren Fällen, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung angezeigt. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

