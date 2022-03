Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Falscher Lotteriegewinn

Betrüger ohne Erfolg

Emmerich (ots)

Eine 59-Jährige aus Emmerich hat am Mittwoch (16. März 2022) einen Anruf einer angeblichen Lotteriegesellschaft-Mitarbeiterin erhalten. Die Frau am Telefon teilte der Emmericherin mit, sie habe 38.500 Euro gewonnen. Für eine Auszahlung müsse sie nun nichts weiter tun, als Google-Play-Karten im Wert von mehreren Hundert Euro zu kaufen, die von einer Notarin und einem Security-Mitarbeiter bei ihr abgeholt werden würden. Zu Recht kam der 59-Jährigen das merkwürdig vor - anstatt die Karten zu kaufen, informierte sie die Polizei.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch wenn Ihnen am Telefon Gewinne mit einer Gegenleistung versprochen werden. - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. - Übergeben Sie niemals Geld, egal in welcher Form, an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Keine falsche Scham! (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell