Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Schlägereien, Widerstand

Reutlingen (ots)

Einbruch in Gaststätte

In den frühen Morgenstunden des Samstags sind Einbrecher in eine Gaststätte in der Karl-Henschel-Straße eingedrungen. Sie hebelten gewaltsam ein Fenster auf, durchsuchten den Gastraum und entwendeten Getränke sowie einen geringen Bargeldbetrag. Kriminaltechniker sicherten Spuren, das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wannweil (RT): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt hat ein bislang unbekannter Einbrecher in der Echazstraße in Wannweil. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstagmorgen, 08.45 Uhr, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus, durchsuchte einzelne Räume und entwendete Schmuck. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden an Tel. 07121/942-3333 erbeten.

Esslingen (ES): Prügelei im Maille-Park

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Wehrneckarstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Beteiligt waren drei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 17 und 33 Jahren. Zuerst gab es zwischen zwei Frauen und dem Mann einen verbalen Streit, in dessen Verlauf die Freundin des Mannes hinzukam. Diese schlug dann unvermittelt mit einem abgebrochenen Schirm auf die beiden Frauen ein. Der Mann schubste die Frauen zusätzlich noch vor sich her. Diese wehrten sich daraufhin solange mit Fußtritten bis das Paar von ihnen abließ. Die zwei jungen Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Tübingen (TÜ): Personengruppe schlägt auf zwei junge Männer ein

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Bereich der Karlstraße gekommen. Gegen 02.25 Uhr wurde über Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Eberhardsbrücke gemeldet. Die nur wenige Minuten später eingetroffene Polizei konnte jedoch nur noch zwei verletzte Männer antreffen. Diese hatten zuvor wohl beobachtet, wie eine 4 bis 5-köpfige Personengruppe eine junge Frau verbal belästigten. Als sie dazwischen gingen, wurden sie sofort attackiert und mit Fäusten geschlagen. Beide mussten anschließend zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine Klinik verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schömberg (BL): Betrunkener leistet Widerstand

Am Samstagnachmittag ist bei einer Festveranstaltung auf dem Schömberger Marktplatz ein betrunkener Mann mehrfach unangenehm aufgefallen. Er störte mehrfach den Festbetrieb, so dass er schlussendlich vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt begleitet werden musste. Gegen die anschließenden Maßnahmen der hinzugerufenen Polizei wehrte er sich, so dass er mit Hilfe einfacher körperlicher Gewalt aufs Polizeirevier Balingen verbracht werden musste. Dort durfte der 28-jährige Mann dann seinen Rausch ausschlafen.

