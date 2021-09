Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gutach (ots)

Eine Verfolgungsjagd auf der B33 in Gutach Richtung Hornberg endete für den 26 Jahre alten E-Cross-Fahrer mit einer Strafanzeige. Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wurde ein elektrobetriebene Zweirad ohne Kennzeichen festgestellt. Als der Fahrer nicht auf die Haltesignale der Polizei achtete, nahm diese die Verfolgung auf. Von der L107 fuhr der Fahrer in den "Blumbach" und anschließend weiter in den "Wonnenbach". Als die Verfolgung in den Wald führte, kam der Zweiradfahrer letztendlich zum Stehen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. /sch

