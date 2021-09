Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Diesel abgezapft, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 7.10 Uhr an Fahrzeugen auf einem Baustellen-Grundstück in der Straße "Am Forlenspitzen" zu schaffen. Mit noch unbekanntem Werkzeug wurden Tankdeckel von zwei Lastwagen und einem Bagger aufgebrochen und daraus etwa 600 Liter Dieseltreibstoff in Wert von zirka 810 Euro abgefüllt. Der entstandene Sachschaden an den Tankschlösser beträgt etwa 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

