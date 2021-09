Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Auseinandersetzung

Rastatt (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 14-Jährige von einer bislang nicht näher bekannten Jugendlichen geohrfeigt und getreten worden sein. Das Mädchen trug mehrere Verletzungen davon. Die Ermittlungen dauern an.

