FW-PI: Person bei Tiefbauarbeiten unter Mauerresten eingeklemmt Einsatzort: Elmshorn Norderstraße Einsatz: TH Y

Bei Tiefbauarbeiten auf einem Grundstück in der Norderstraße ist ein Mitarbeiter eines örtlichen Bauunternehmers schwer verletzt worden.Die Person arbeitetet in einem abgeböschten Rohrgraben als ein sich im Erdreich befindliches altes Mauerstück in den Graben rutschte. Das Mauerstück klemmte den Unterkörper der Person ein.

Kollegen des Verunglückten alarmierten die Rettungskräfte.

Die Leitstelle löste um 9:37 Alarm für die Freiwillige Feuererwehr Elmshorn und den Rettungsdienst aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war der Verunglückte ansprechbar. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung. Die Kräfte der Feuer Elmshorn konnten aufgrund des relativ breiten Grabens nach Eigensicherung sofort mit der Rettung beginnen. Mittels Hebekissen und Verbauholz konnte die Person binnen 30 Minuten befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Aufgrund der Größe des Mauerstücks wurde vom Einsatzleiter vorsorglich der Fachberater des THW und ein Kran eines ortsansässigen Unternehmens angefordert. Beide Einheiten gingen nichtmehr in den

Einsatz.Kräfte: Feuerwehr Elmshorn = 26 Kreis Feuerwehrverband Pinneberg = 2 TWH = 1

