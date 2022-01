Polizei Hamburg

POL-HH: 220130-1. Langer Atem der Zielfahnder führt zur Verhaftung in Ungarn

Zeit: 26.01.2022

Ort: Budapest, Ungarn

Den Zielfahndern des Hamburger Landeskriminalamtes (LKA 23) ist nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen die Lokalisierung eines 35-jährigen Deutschen gelungen, so dass am 26.01.2022 in Ungarn die Vollstreckung eines internationalen gelang. Dem Mann wird die bandenmäßige Beteiligung am Drogenhandel mit nicht geringen Mengen vorgeworfen.

Der Tatverdächtige soll nach Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) in Hamburg, die zum Teil aus Erkenntnissen nach der Entschlüsselung des Kryptodienstes EncroChat bestärkt wurden, zwischen Oktober 2019 und Anfang Juli 2020 maßgeblich am, zum Teil gescheiterten, Einfuhrschmuggel von insgesamt 1.839 Kilogramm Kokain und dem Weiterverkauf von Teilmengen des Kokains beteiligt gewesen sein. Daneben steht er auch im Verdacht, unerlaubten Handel mit 46 Kilogramm Amphetamin, weiteren 12 Kilogramm Kokain und 83 Kilogramm Marihuana betrieben zu haben.

Bei seiner Verhaftung hatte der Beschuldigte einen gefälschten spanischen Personalausweis bei sich.

Der 35-Jährige befindet sich derzeit in Budapest in Auslieferungshaft.

