POL-D: Wo ist Hans-Jürgen G. aus Gerresheim? - Polizei sucht mit einem Lichtbild nach dem vermissten 87-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei bittet dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 87 Jahre alten Hans-Jürgen G. aus Gerresheim. Der Senior verließ am Donnerstagabend, 9. Juni 2022, seine Wohnanschrift in Gerresheim und ist seitdem mit unbekanntem Aufenthaltsort. Herr G. ist gesundheitlich angeschlagen und wird voraussichtlich nicht selbständig nach Hause finden. Möglich ist, dass er am Bahnhof in Gerresheim eine S-Bahn in unbekannte Richtung bestiegen hat.

Trotz einer intensiven Suche, unter anderem auch mit dem Einsatz eines Mantrailers, konnte Herr Hans-Jürgen G. nicht angetroffen werden.

Die Polizei wendet sich daher mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise: https://polizei.nrw/fahndung/81225

Herr Hans-Jürgen G. ist 87 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat eine Glatze und war mit einem dunkelblauen Pullover und einer hellgrauen Hose bekleidet. Herr G. trug eine Mütze und schwarze Turnschuhe (Leder) der Marke Adidas.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kriminalwache des Polizei Düsseldorf, Tel. 0211/ 870 6700 oder an die sachbearbeitende Dienststelle Tel. 0211/ 870 6722.

