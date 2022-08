Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall auf Tankstelle und Spielcasino

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Tankstelle und Spielhalle überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Räuber fahndet die Polizei nach zwei Überfällen am frühen Dienstagmorgen. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte gegen 1.20 Uhr eine Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße betreten, den 28-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Tübingen. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Gegen sechs Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, nachdem ein Unbekannter ein Spielcasino in der Wilhelmstraße überfallen hatte. Auch hier wurde der 31 Jahre alte Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Marktplatz. Wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem noch unbekanntem E-Bike-Fahrer gekommen sein soll. Die anschließend eingeleitete Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg. In beiden Fällen wird der Unbekannte als etwa 30 Jahre alt, mindestens 180 cm groß und sehr schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose, einer hellen Jacke, die im Schulterbereich grau abgesetzt war und grauer Kapuze. Zudem trug er einen dunklen, blau oder schwarzen Mund-Nase-Schutz. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob beide Straftaten ein und demselben Täter zuzurechnen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

