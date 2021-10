Polizei Mettmann

POL-ME: 18-Jähriger mit gestohlenem Fahrzeug und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Hilden - 2110130

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (22. Oktober 2021) zogen Beamtinnen und Beamte an der Kreuzung Nordring/ Rothenbergstraße in Hilden einen 18-jährigen Wuppertaler aus dem Verkehr, der unter dem Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war.

Das war geschehen:

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Beamtinnen und Beamten gegen 23.20 Uhr einen silbernen Ford Fiesta an. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der 18-Jährige Fahrer des Fiesta nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, als gestohlen gemeldet war. Außerdem nahmen die Polizistinnen und Polizisten im Inneren des Fahrzeugs Marihuana-Geruch wahr. Da ein Drogenschnelltest positiv verlief, wurde der 18-jährige Wuppertaler zu Polizeiwache in Hilden gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Auf den 18-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu.

