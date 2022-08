Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fünf Tatverdächtige nach vier Einbrüchen und wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt; zwei Beteiligte in Haft (Sigmaringen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Polizeipräsidien Ravensburg und Reutlingen

Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen zu zwei Einbrüchen am 11.02.2022 in einen Lebensmitteldiscounter in Sigmaringendorf und am 22.02.2022 in ein Wettbüro in Sigmaringen führten zu insgesamt vier Tatverdächtigen aus dem Landkreis Sigmaringen. Die Männer im Alter von 20, 25, 28 und 30 Jahren stehen im Verdacht, die beiden Taten jeweils gemeinsam begangen zu haben. Im Zuge dieser Ermittlungen konnte durch DNA-Treffer festgestellt werden, dass der 20-jährige Beschuldigte möglicherweise zwei weitere Einbrüche in ein Schnellrestaurant in Sigmaringen und eine Baustoffrecyclingfirma in Meßkirch im April bzw. Mai 2021 begangen hat.

Parallel zu diesen Ermittlungen waren der 20-Jährige und seine beiden 28 und 30 Jahre alten, mutmaßlichen Komplizen sowie ein weiterer, an den Einbrüchen offenbar nicht beteiligter 23-Jähriger in den Fokus der Beamten einer Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Balingen geraten.

Nachdem sich durch umfangreiche Ermittlungen der Verdacht auf einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln erhärtet hatte, wurde der 20-Jährige am Mittwoch bei der Rückkehr von einer mutmaßlichen Beschaffungsfahrt mit seinem Fahrzeug durch Kräfte eines mobilen Einsatzkommandos im Ostalbkreis angehalten und festgenommen. In seinem Wagen fanden die Ermittler rund zehn Kilogramm Marihuana. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Sigmaringen stießen die Drogenfahnder nochmals auf etwa zwei Kilogramm Marihuana.

Auf richterlichen Beschluss wurden am vergangenen Mittwoch auch die Wohnungen der drei weiteren Beschuldigten im Landkreis Sigmaringen durchsucht. Hierbei beschlagnahmten die Ermittler kleinere Mengen Betäubungsmittel und nahmen die Tatverdächtigen im Alter von 23, 28 und 30 Jahren vorläufig fest.

Während die beiden 23- und 28-jährigen Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, wurden der 20-jährige Deutsche und der 30 Jahre alte türkische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen im Lauf des Donnerstags einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell