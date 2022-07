POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Neumagen-Dhron

Polizeidirektion Wittlich

Verkehrsunfallflucht in Neumagen-Dhron

Neumagen-Dhron (ots)

Am Sonntag, 26.06.2022 gegen 14:45 Uhr kam es am Katharinenufer in Neumagen-Dhron in Höhe des Angelhäuschens zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW gefahren und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Es soll sich um ein älteres dunkelgrünes Fahrrad gehandelt haben, welches von einem ca. 60-jährigen Mann mit weißen kurzen Haaren geführt worden sei. Zeugen, welche das Verkehrsunfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

