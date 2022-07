Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl an der B50

Kommen (ots)

In der Nacht von Montag, 27.06.2022 auf Dienstag, 28.06.2022 ereignete sich ein Kraftstoffdiebstahl an der B50 zwischen Longkamp und Hinzerather Kreisel. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus dem Tank eines Sattelzugs mittels Pumpe eine größere Menge Diesel entwendet. Der Sattelzug war im Zeitraum von 18:45 bis 06:30Uhr in einer Haltebucht unmittelbar an der B50 abgestellt. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

