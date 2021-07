Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelecdiebstahl und Pkw Aufbruch angezeigt.

Altena (ots)

Blaues Cube gestohlen

Unbekannte Diebe stahlen aus dem Kellerflur eines Mehrfamilienhauses (Tatzeitraum: 94,07, 18 Uhr - 05.07., 05:20 Uhr) an der Iserlohner Straße ein Pedelec Mountainbike Modell Acid Hybrid Pro 500 29 er.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des mehrere tausend Euro teuren Rades und/oder den Dieben nimmt die Polizei in Altena entgegen.

In Nachroddt-Wiblingwerde knackten unbekannte Automarder einen blauen Mercedes Benz. Am letzten Wochenende schlugen sie die Dreieckscheibe ein, öffneten das Fahrzeug und nahmen eine kleine Menge Bargeld mit. Das Fahrzeug war an der Niemöllerstraße abgestellt.

