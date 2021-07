Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.

Iserlohn (ots)

Einbrecher in/an zwei Lagern

Am letzten Wochenende beschädigten unbekannte Täter das Rolltor einer Firma an der Giesestraße und entwendeten vom Gelände u.a. Kupfer, Messing und Diesel. Im gleichen Tatzeitraum, in unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten Tatort drangen unbekannte Täter ebenfalls in eine Lagerhalle ein, Öffneten das Rolltor und stahlen diverse Elektrogeräte. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder Fahrzeugen im Bereich der Giesestraße am letzten Wochenende nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. Am Großen Teich hebelten unbekannte Täter einen dort stehenden Zigarettenautomaten auf und stahlen sowohl das Bargeld als auch die darin befindlichen Zigaretten. (Tatzeitraum: die letzten 14 Tage). In der Tiefgarage an der Laventiestraße entzündeten unbekannte Täter gestern, gegen 18 Uhr, eine Metallmülltonne. Eine Angestellte eines Discounters löschte den Brand mit eigenen Mitteln ab. Die hinzugerufene Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell