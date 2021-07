Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickbetrüger scheitern.

Werdohl (ots)

In Werdohl versuchten unbekannte Betrüger am gestrigen Nachmittag durch die Masche "falsche Polizeibeamte" die angerufenen Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, entweder ihre persönlichen Bankdaten und/oder Bargeld auf Grund einer erfundenen Legende auszuhändigen. In 13 angezeigten Fällen ! kamen die Täter nicht zum Erfolg. Die Bürgerinnen und Bürger benachrichtigten über die 110 die richtige Polizei, die die Betrugsversuche zu Anzeige brachte. Die Polizei spricht erneut ein Lob an die Bürgerinnen und Bürger aus, die sich genau richtig verhalten haben und nicht auf die "falschen Polizisten" hereingefallen sind sondern misstrauisch blieben und die hiesige Polizei unter der Notrufnummer 110 benachrichtigten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell