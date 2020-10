Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Schwerer Verkehrsunfall

Aschendorf (ots)

Am Mittwochmittag kam es auf der Rheder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 69-Jährige war mit ihrem BMW in Richtung Rhede unterwegs. Als sie einen vor ihr fahrenden Roller überholen wollte, bog dieser nach links in die Alte Rheder Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer sowie seine 27-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell