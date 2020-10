Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Teppich in Brand geraten

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Storkebrink in Neuenhaus. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Teppich im dortigen Wohnzimmer in Brand. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Durch den Ruß ist das Haus jedoch vorerst unbewohnbar.

