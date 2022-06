POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Wohnmobil - Zeugen gesucht!

Dreis-Brück (ots) - Am 29.06.2022 gegen 18:30 Uhr kontrollierten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein in Dreis-Brück einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus dem europäischen Ausland. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

