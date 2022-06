POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots) - Am 30.06.2022, gegen 03:50 Uhr kam es in Salmtal, in der VVR-Bank Filiale am neuen Bahnhof zu einer Geldautomatensprengung. Die Täter flüchteten nach der Tatbegehung mit Beute in bislang noch unbekannter Höhe. Zur Flucht benutzten sie ein hochmotorisiertes Fahrzeug. Durch die Umsetzung des Sprengmittels wurde das Gebäude der VVR stark beschädigt. Der Tatort ist derzeit durch die Polizei mit ...

