Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Anwohner beobachtet Diebstahl - Polizei nimmt zwei 23-Jährige fest

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verständigte ein aufmerksamer Anwohner der Straße "Lempenseite" die Polizei, nachdem zwei ihm unbekannte Personen Bauteile von einem Nachbargrundstück entwendet hatten und in ein Fahrzeug luden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das gesuchte Fahrzeug, von welchem das Kennzeichen bekannt war, gegen 00:45 Uhr, auf einem Parkplatz in Rauenberg festgestellt werden. Der ebenfalls vor Ort befindliche 23-jährige Fahrer und dessen gleichaltrige Begleiterin wurden daraufhin festgenommen. Auf der Ladefläche des Wagens fanden die Einsatzkräfte die zuvor entwendeten Gerüstteile und stellten diese sicher. Die beiden Diebe wurden anschließend zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell