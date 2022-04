Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 19:10 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen in der Mühlenstraße abgestellten VW und flüchtete unerkannt. Der Täter beschädigte den Lack des Autos auf der kompletten rechten Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell