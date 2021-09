Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch ins Bürgerhaus

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben versucht in das Bürgerhaus einzubrechen. Am Mittwoch stellte ein Zeuge fest, dass ein Fenster unterhalb eines Lichtschachts beschädigt war. Vermutlich wurde es eingetreten. Allerdings misslang den Tätern der Einstieg in das Gebäude. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

