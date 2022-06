POL-BI: Mit Polizeieskorte zur Geburtsklinik

Bielefeld (ots) - Orl Bei einem Verkehrsunfall auf der Osningstraße, in Höhe der Einmündung Neue Straße, kam es zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Roller. Gegen 16:20 Uhr befuhr der 48-jährige Pkw Fahrer aus Bielefeld die Osningstraße in Richtung Sieker Kreuzung. Er bog nach links in die Neue Straße ab und beachtete dabei nicht den Vorrang des ...

mehr