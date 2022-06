Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld nach einem Tötungsdelikt in Kalletal

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lippe / Kalletal - Der wegen Mordes dringend tatverdächtige Elchin Agaew befindet sich weiterhin auf der Flucht und wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er könnte Kontakt zu osteuropäischen LKW-Fahrern suchen und hat möglicherweise seine Kleidung bereits nach der Tat gewechselt. Die andauernden Maßnahmen verfolgen ausschließlich das Ziel den flüchtigen Mann festzunehmen.

Nachdem am Dienstag, 21.06.2022, ein Polizei-Großaufgebot vielversprechenden Hinweisen in Kalletal nachgegangen ist, befindet sich der 36-jährige Elchin Agaew weiterhin auf der Flucht.

Im Zuge der gestrigen Maßnahmen wurde unter anderem ein Mann kontrolliert, der eine ähnliche Erscheinung wie der Gesuchte hatte. Eine Überprüfung bestätigte jedoch, dass es sich bei ihm nicht um Agaew handelt.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesuchte den Kontakt zu osteuropäischen LKW-Fahrern sucht, um seine Flucht fortzusetzen.

Zudem besteht der Verdacht, er könnte sich Wechselkleidung besorgt haben. Es handelt sich um eine graue Stoffhose der Marke "Jack & Jones" mit weißen Kordeln und ein dunkel blaues T-Shirt der Marke "Jack & Jones" mit dem großen Schriftzug "CORE" und dem kleinen Schriftzug "Explorer".

Zudem ergeht der Hinweis, dass die Frisur von Elchin Agaew zuletzt genau so aussah, wie auf den veröffentlichten Fotos der Öffentlichkeitsfahndung.

Wir bitten Sie weiterhin: Sprechen Sie den Gesuchten bei Antreffen nicht an! Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Anhalter mit und informieren Sie bitte die Polizei, wenn Sie Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort haben. Nutzen die speziell eingerichtete Hinweisnummer 0521/545-4646 der MK "Weser" oder wenden Sie sich an jede andere Polizeidienststelle unter 110.

