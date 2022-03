Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Sieben Verkehrsunfälle bei dichtem Nebel+++

Oldenburg (ots)

Am 07.03.2022 ereignen sich in der Zeit von 07:45 bis 08:44 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück der A 29 zwischen den Autobahnauffahrten Zetel und Varel-Bockhorn sieben Verkehrsunfälle. In der Zeit herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten um die 50 Meter bei einer Außentemperatur von -1°C. Zunächst überholt ein 22jähriger aus Sande mit einem Nissan ein Fahrzeug und verliert nach dem Überholvorgang, beim Einscheren auf den Hauptfahrstreifen die Kontrolle über seinen Pkw und prallt zunächst in die Außenschutz- und im weiteren Verlauf in die Mittelschutzplanke, wo der Pkw stehen bleibt. Der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. Infolge des Unfalls entsteht ein Rückstau. Hier kommt es zu einem zweiten Unfall, der sich wie folgt zuträgt. Ein Honda (weibl., 50 Jahre aus Sande) und ein Transporter (männl., 58 Jahre aus dem Wangerland) befahren hintereinander den Überholfahrstreifen, nähern sich dem Stau und kommen rechtzeitig zum Stehen. Der nachfolgende 24jährige aus Jever (Renault) kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und weicht in die Rettungsgasse aus, um einen Zusammenstoss mit dem Honda zu vermeiden. Der, dahinter befindliche 29jährige aus Schortens (Opel) weicht ebenfalls in die Rettungsgasse aus, kann einen Zusammenstoss aber nicht mehr vermeiden. Dieser prallt gegen den Renault, der wiederum ins Schleudern gerät und gegen den Transporter sowie den Honda stößt. Es folgt ein dritter Unfall mit ähnlichem Hergang. Die beteiligten Pkw Ford-Transporter als auch ein BMW säumen die entstandene Rettungsgasse. Der nachfolgende 43jährige (Ford) erkennt das Stauende zu spät, weicht in die Rettungsgasse aus, touchiert dabei den Ford-Transporter als auch den BMW und kommt zum Stehen. Die ihm folgende 20jährige weicht ebenfalls in die Rettungsgasse aus und fährt auf den Ford auf. Ursächlich für die vorangegangenen Verkehrsunfälle war eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Es wurden sechs Personen leichtverletzt und es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 37.000 Euro. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle weiteren Verkehrsunfälle waren leichte Auffahrunfälle mit geringem Sach- und ohne Personenschaden. Die Autobahnpolizei gibt den Hinweis, dass bei schlechter Sicht (Nebel, Regen etc.) das Abblendlicht eingeschaltet werden muss, um eine ausreichende Erkennbarkeit zu gewährleisten. Während der Anfahrt zu den Verkehrsunfällen war es sehr auffällig, dass sich die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer lediglich auf ihr Tagfahrlicht verlassen haben.

