POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Wendemanöver auf der B75 +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, wendete ein 24-jähriger Mann aus Bremen gegen 19:35 Uhr seinen grauen Audi auf der Bundesstraße 75.

Dazu brachte er seinen Pkw in einem dortigen Baustellenbereich, zwischen den Anschlussstellen Huchting und Stickgras, auf einem Beschleunigungsstreifen einer Tankstelle, zum Stehen. Im weiteren Verlauf schaltete er das Warnblinklicht ein und wendete in einem verkehrsschwächeren Augenblick in zwei Zügen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bremen fort.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn beobachteten das Fahrverhalten und führten im Anschluss eine Verkehrskontrolle durch. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Wendemanöver anhalten oder verzögern mussten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

