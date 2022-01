Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer +++ Radfahrer leichtverletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, gegen 8:30 Uhr, ereignete sich in der Nordwollestraße in Delmenhorst ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Der 55-jährige Ford-Fahrer aus Ganderkesee bog nach links in die Straße 'Fabrikhof' ein und übersah den, auf dem Radweg fahrenden, 55-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 55-jährige Mann mit seinem Fahrrad stürzte.

In der Folge verletzte sich der Mann leicht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Das Fahrrad und der Pkw wurden leicht beschädigt, beide Transportmittel blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

