POL-BO: Mann (66) aus Bochum-Wattenscheid seit 28. Juni vermisst: Wo ist Ralph D.?

Bochum, Wattenscheid (ots)

Aktuell wird Ralph D. (66 Jahre) aus Bochum-Wattenscheid vermisst. Die Polizei sucht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Aktuelle Fotos des 66-Jährigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bochum-vermisste-person

Der Mann ist zuletzt am 28. Juni an seiner Wohnanschrift in der Nähe des Gertrudiscenters am Alten Markt gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt machte er einen verwirrten Eindruck. Alle polizeilichen Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden von Ralph D. Ein Unglücksfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der 66-Jährige ist etwa 180-185 cm groß, schlank, hat kurze, lichte, graue bis dunkelblonde Haare mit Geheimratsecken sowie im Halsbereich stark herunter hängende Haut.

Wer hat Ralph D. gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Rufnummer 0234 909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

