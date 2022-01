Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen +++ Zeuge gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 17. Januar 2022, ereignete sich zwischen 15:30 und 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Deekenstraße in Wildeshausen.

Der Fahrer eines hellen Pkw fuhr von einem Parkplatz einer Arztpraxis auf die Straße und stieß gegen einen Pkw, welcher auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß abgestellt war.

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete den Verursacher, wie dieser sich den entstandenen Schaden anschaute und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Daraufhin hinterließ der Zeuge einen Zettel in der Arztpraxis, jedoch mit einer unvollständigen Handynummer.

Die Polizei Wildeshausen sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach dem genannten Zeugen. Dieser oder Personen, die Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

