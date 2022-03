Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Vollbrand einer Garage mit Schaden am Wohnhaus und am Nachbargebäude in Edewecht/Klein Scharrel+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, 07.03.22, gegen 02.20 Uhr, wird der Feuerwehr über die Leitstelle KGO ein Garagenbrand in Edewecht, Ortsteil Klein Scharrel, gemeldet. Ein direkter Nachbar hatte zufällig den Feuerschein bemerkt und die betroffenen Hauseigentümer umgehend in Kenntnis gesetzt, die wiederum die Feuerwehr informierten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht die Garagenanlage bereits in Vollbrand und die Flammen schlagen auf das Wohnhaus über. Auch das Nachbarhaus wird durch die starke Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Personen werden nicht verletzt, die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ursache der Brandentstehung ist im Moment nicht bekannt und muss noch ermittelt werden. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwillige Feuerwehr Jeddeloh, Friedrichsfehn, Petersfehn und Edewecht eingesetzt, sowie ein Leiterwagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg.

