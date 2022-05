Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.05.2022

Goslar (ots)

Goslar

-Brandermittlungen bei "real,-" dauern an. Bezug.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5233639

Eine erste Inaugenscheinnahme durch die Ermittler des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar ergab am Montagvormittag, dass der Brand vom 28.05.22 in der Gutenbergstr. mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Kühlraum der ehemaligen Schlachterei des leerstehenden Einkaufmarktes ausgebrochen sein dürfte.

Zur Ermittlung der Brandursache wird in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig am kommenden Mittwoch, 01.06.22, ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Kripo Goslar wendet sich jedoch bereits jetzt mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit, und sucht Personen, die im Zeitraum 26./27.05.2022, d.h. nachdem bereits der Bauzaun um das Grundstück herum aufgestellt worden war, Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände beobachtet haben, die dem äußeren Anschein nach Handwerker hätten sein können.

Mitarbeiter des neuen Eigentümers, bzw. der für den Zaunaufbau zuständigen Firma waren in diesen Tagen nicht vor Ort.

Hinweise werden unter der 05321 / 3390 entgegengenommen.

Über die Ergebnisse der Begutachtung wird nachberichtet. Sie sind jedoch nicht vor Ende dieser Woche zu erwarten.

GS-Oker

-Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Bislang unbekannte Täter zerkratzten am Sonntag, 29.05.2022, zwischen 17.00 - 17.30 Uhr, in der Straße Am Hüttenberg den Lack mehrerer dort geparkter PKW. Bislang stellten vier Besitzer unterschiedlich ausgeprägte Schäden an ihren Fahrzeugen fest. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 4.300 EUR liegen.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in dem recht kurzen Zeitraum in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben, oder sonstige Hinweise geben können, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell