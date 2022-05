Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.05.2022

Goslar (ots)

Jürgenohl

- Ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Am 23.05.2022 wurde in den späten Abendstunden eine 40-jährige Frau in ihrem Pkw Touran in der Danziger Straße kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass die Goslarerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Im weiteren Verlauf wurde ihr daher die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mitgeteilt.

i.A. Brych, PK

