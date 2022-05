Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.05.2022

Goslar (ots)

Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs Am Sonntag dem 22.05.2022, gegen 11:55 Uhr, befuhr eine 53-jährige Frau aus Seesen mit ihrem Honda die B243 in Richtung Seesen aus Richtung Bad Gandersheim kommend. Zu gleicher Zeit befuhr ein Mercedes Vito (Klein-LKW) die B243 aus Richtung Bornhausen in Richtung Seesen. Im Einmündungsbereich (Einmündung Shell Seesen) nahm der Mercedes Fahrer der Frau in grob verkehrswidriger und rücksichtsloser Weise die Vorfahrt, woraufhin diese eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung wurde durch die Beamten des PK Seesen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen die sich zum entsprechenden Zeitpunkt im genannten Bereich befunden haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen. (05381/944-0)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 22.05.2022, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Seesener mit seinem Kraftrad die B248/Northeimer Str. in Ildehausen aus Richtung Seesen kommend, in Richtung Ortsausgang fahrend. Beim Abbiegen in die Straße "Papenbusch" übersah eben dieser Kradfahrer einen entgegenkommenden, bevorrechtigten, 66-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, woraufhin sich der Radfahrer leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 600EUR.

i.A. Arkenstedt,PK

