Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Brakel - Zeugenaufruf

Brakel (ots)

Am Freitag, 21. Januar, ist in Brakel ein Verkehrsschild aus einer betonierten Verankerung gerissen worden. Die Polizei bittet Zeugenhinweise.

Zwischen 9 und 10 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug ein Schild auf einer Verkehrsinsel auf der Warburger Straße in Höhe einer Tankstelle. In der Nähe wurde die Radkappe eines Mercedes aufgefunden, der mutmaßlich stadtauswärts unterwegs war und als Verursacher in Betracht kommt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

